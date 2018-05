Neue Schwimmbaggeranlage für den Kraftwerksverband Lutz

Raggal - Eine neue Schwimmbaggeranlage ersetzt nach 21 Betriebsjahren die altgediente Anlage am Stausee in Raggal - Ein Beitrag zum Hochwasserschutz.

Der zur Kraftwerksanlage Lutz Oberstufe gehörende Stausee in Raggal im großen Walsertal fasst das Wasser der Lutz an einer 100 Meter breiten Talsperre. Der Speicherinhalt beträgt bis zu 2 Millionen Kubikmeter Triebwasser, das dem 130 Meter tiefer im Ortsgebiet von Ludesch gelegenen Kraftwerk mit 19 Megawatt installierter Leistung auf Abruf zur Verfügung gestellt werden kann. Da die Lutz starke Abflussschwankungen in der Schneeschmelzephase oder bei Starkniederschlägen erfährt, trägt der Kraftwerksverband Lutz auch zum Hochwasserschutz bei. Zeitgleich fängt die Talsperre in Raggal jedoch unweigerlich im Wasser mitgeführtes Feinsediment und Geschiebe auf. Über die Jahrzehnte wird die fortlaufende Einlagerung problematisch für die Kraftwerksanlage. Aus diesem Grund wurde bereits im Jahre 1986 ein dauerhaft stationierter Schwimmbagger eingesetzt.