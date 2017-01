Neue Satelliten-Plattform “SmallGEO” ins All gestartet

"Hispasat 36W-1" soll in 36.000 Kilometern Höhe arbeiten - © APA (AFP/CNES)

Erstmals seit rund 25 Jahren ist ein in Deutschland entwickelter und gebauter Telekommunikationssatellit ins All gestartet. Der Satellit “Hispasat 36W-1” hob am Freitagabend um 22.03 Uhr Ortszeit an Bord einer russischen Sojus-Rakete vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana ab. Die Wiener Weltraumfirma Ruag Space Austria lieferte die gesamte Thermalisolation sowie Elektronikbauteile.