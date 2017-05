Neue Runde von Syrien-Friedensgesprächen am 16. Mai

Während in den ersten Gesprächsrunden lediglich um Tagesordnungspunkte gerungen wurde, hatte die jüngste Runde im März aber immerhin erstmals mehr Substanz. Die Teilnehmer begannen, über Fragen wie eine künftige Regierung, die Ausarbeitung einer neuen Verfassung, Wahlen und den Kampf gegen den Terrorismus zu sprechen. Strittig ist vor allem die Zukunft von Syriens Machthaber Bashar al-Assad.

Parallel zu den Genfer Gesprächen laufen auf Initiative Russlands, des Irans und der Türkei auch in der kasachischen Hauptstadt Astana Verhandlungen zwischen Vertretern der syrischen Regierung und der Rebellen. Während sich die Genfer Gespräche stärker um die politische Zukunft Syriens drehen, zielen die Verhandlungen in Astana vor allem darauf, dass der Waffenstillstand Bestand hat.

Russland wirbt derzeit im UNO-Sicherheitsrat um Unterstützung für eine am Donnerstag in Astana unterzeichnete Vereinbarung mit dem Iran und der Türkei über die Einrichtung sogenannter Deeskalationszonen in Syrien. De Mistura, der als Beobachter in Astana war, bezeichnete die Vereinbarung der drei Staaten als “wichtigen, vielversprechenden, positiven Schritt in die richtige Richtung”.

In dem seit mehr als sechs Jahren andauernden Bürgerkrieg in Syrien wurden mehr als 320.000 Menschen getötet und Millionen Menschen in die Flucht getrieben.

