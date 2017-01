Neue Runde der Zypern-Gespräche beginnt in Genf

Nicos Anastasiades gemeinsam mit Kommissions-Chef Jean-Claude Juncker - © APA (AFP)

In Genf beginnt am Montag eine neue Runde der Zypern-Gespräche über eine mögliche Wiedervereinigung der geteilten Mittelmeerinsel. Am Verhandlungstisch sitzen der griechisch-zyprische Präsident Nicos Anastasiades und der Volksgruppenführer der international nicht anerkannten Türkischen Republik Nordzypern, Mustafa Akinci.