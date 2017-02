Neue Runde der Syrien-Verhandlungen beginnt in Genf

Der UN-Vermittler warnt vor zu hohen Erwartungen - © APA (AFP)

Erstmals seit zehn Monaten verhandeln Syriens Regierung und Opposition am Donnerstag in Genf wieder über einen Frieden. UN-Vermittler Staffan de Mistura will zum Auftakt der neuen Syrien-Gespräche zunächst getrennt mit den Konfliktparteien zusammenkommen. Unklar ist, ob und wann es direkte Verhandlungen geben wird.