Neue Runde der Syrien-FriedensgesprÃ¤che bei UN inÂ Genf

Die Schutzzonen dürfen nur eine Interimslösung sein - © APA (AFP)

Nach mehreren erfolglosen Versuchen gehen die Syrien-Friedensgespräche in Genf am Dienstag in eine neue Runde. Fernziel ist nach sechs Jahren Bürgerkrieg mit mehr als 400.000 Toten eine Friedenslösung. Allerdings begegnen sich Vertreter der syrischen Regierung und der Oppositionskräfte nach wie vor mit tiefem Misstrauen.