Neue Rosenbauer-Löschfahrzeuge für Flughafen Amsterdam

Der börsennotierte oberösterreichische Feuerwehrausstatter Rosenbauer hat einen neuen Großauftrag für Flughafen-Feuerwehren bekanntgegeben. Der Konzern verkauft an den Flughafenbetreiber Royal Schiphol Group 18 Flughafenlöschfahrzeuge. Die Schiphol Group stattet damit die Flughäfen Amsterdam, Rotterdam und Lelystad neu aus.

Wie das österreichische Unternehmen am Donnerstag mitteilte, werden ab 2020 alle Flughafenlöschfahrzeuge der Schiphol Group von Rosenbauer stammen. In Amsterdam werden nach der neuen Bestellung im Detail 13 Fahrzeuge des Typs “Panther 8×8” in Dienst gestellt, in Rotterdam drei “Panther 6×6” und in Lelystad ebenfalls zwei “6×6”. Der Stückpreis für einen “Panther 8×8” bewegt sich üblicherweise zwischen 1,2 bis 1,4 Millionen Euro