Neue Rolle für Ehefrau von Nordkoreas Machthaber Kim

"Verehrte First Lady": Ri Sol-ju, die stilbewusste Ehefrau von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, hat von den Staatsmedien einen neuen Titel erhalten. Die prestigeträchtige Anrede bringt Ris neue Rolle an der Seite von Kim zum Ausdruck und steht Experten zufolge für den Versuch, den kommunistischen Staat im Vorfeld der Gipfeltreffen mit Südkorea und den USA als "normales Land" darzustellen.

Die neue Stellung von Ri hatte sich zuletzt bereits angedeutet. Zwar hatte sie ihren Mann schon in der Vergangenheit bei offiziellen Anlässen begleitet. Am vergangenen Wochenende absolvierte sie dann ihren ersten Solo-Auftritt in der Öffentlichkeit bei der Vorstellung einer chinesischen Balletttruppe.