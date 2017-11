Neue Repräsentanz von Gebrüder Weiss in Jerewan

Am 3. November 2017 eröffnete das Transport- und Logistikunternehmen Gebrüder Weiss seine neue Repräsentanz in Armenien.

“Erschließung der ehemaligen Seidenstraße”

Das Repräsentationsbüro im Zentrum der Millionenmetropole hat bereits Anfang April seine Arbeit aufgenommen und seitdem einen wöchentlichen Sammelgutverkehr von Italien eingerichtet. Zudem bietet der Logistiker zweimal wöchentlich verkehrende Sammelgut-Transporte von Österreich und Deutschland über Georgien nach Armenien. “Mit dem neuen Standort bauen wir unsere lokale Präsenz in Zentralasien aus und unternehmen einen weiteren wichtigen Schritt bei der Erschließung der ehemaligen Seidenstraße auf dem Landweg. Unsere Kunden profitieren damit auch in Armenien von unseren hohen europäischen Qualitätsstandards”, so Thomas Moser, Direktor und Regionalleiter Süd-Ost/CIS bei Gebrüder Weiss. Mittelfristig sollen die lokalen Logistikservices ausgebaut und die Eröffnung weiterer Büros in der Region evaluiert werden. Gesteuert werden die Logistikprozesse über den georgischen Gebrüder Weiss-Hub in Tiflis, an den Jerewan direkt angeschlossen ist. (red)