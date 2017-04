Neue Räumlichkeiten für Versicherer

Dieses präsentiert sich äußerst kundenfreundlich und hell. Liegt es doch ebenerdig und ist gut zugänglich für alle in dem neu errichteten Jäger Wohnhaus. Und dieser Tage wurde es nun auch offiziell eröffnet und feierlich von Pfarrer Hans Tinkhauser eingesegnet. „Wir haben schon seit längerem gut zugängliche, ebenerdige Büroräumlichkeiten in Schruns gesucht und sind jetzt fündig geworden“, erklärt einer der beiden Vorstände der VLV Robert Sturn in seiner Laudatio. Über die neu eingerichteten Räumlichkeiten freute sich aber auch der zweite Vorstand Klaus Himmelreich, sowie zahlreiche Branchenkollegen, die allesamt zur Eröffnung erschienen waren. Zudem machte neben dem Lorünser Bürgermeister Lothar Ladner mit Gattin Doris auch der Schrunser Bürgermeister Jürgen Kuster den Versicherern seine Aufwartung. Ebenso angetan von den hellen Räumlichkeiten und dem leichten Ambiente zeigten sich Günther Burger von der Firma Jäger sowie Pfarrer Hans Tinkhauser, der nach der feierlichen Zeremonie auch noch das ausgezeichnete Buffet von Knöferl Catering mit kleinen gegrillten Köstlichkeiten und süßen VLV Häppchen genoss.