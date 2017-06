Neue Räume für Militärmuseum und Rauch’s Radiomuseum

Rauch's Radiomuseum zieht in die Hofsteigstraße in Lustenau. - © VLK/Gemeinde Lustenau

Zur bunten Museumslandschaft Vorarlbergs gehören seit vielen Jahren das Militärmuseum und das Radiomuseum. Beide feierten kürzlich ihre Wiederöffnung. Das Miltiärmuseum startete in der Bilgerikaserne in Bregenz die neu konzipierte Schau und das Radiomuseum präsentiert sich am neuen Standort in der Hofsteigstraße in Lustenau. Die Kulturabteilung des Landes Vorarlberg fördert beide Museen und begleitete zudem den Neugestaltungsprozess des Militärmuseums.