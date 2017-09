Neue Puls 4-Chefin will Sender “spürbar wachsen” lassen

Groiss-Horowitz tritt ihren neuen Job offiziell am Montag an. Lange Jahre hat sie für den ORF gearbeitet, unter anderem in der Programmentwicklung. Nun wechselte sie ausgerechnet in jenen Privat-TV-Konzern, dessen Chef Markus Breitenecker in der Branche quasi als Lieblingsfeind von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz gilt. Sie habe einfach “eines der spannendsten Jobangebote in der österreichischen Medienlandschaft” bekommen und angenommen, sagt Groiss-Horowitz zu ihrem Wechsel. “Ich habe mich für diese Herausforderung entschieden, nicht gegen den ORF.”

Wie ist Puls 4 bald zehn Jahre nach dem Start – 2018 feiert man das Jubiläum – aufgestellt? Als “größter Privat-TV-Sender ein nicht mehr wegzudenkender Player im österreichischen Fernsehmarkt”, so der Befund. “Speziell der Zugang, kein reiner Unterhaltungssender zu sein, war und ist ein Clou von Puls 4. Der starke Public-Value-Arm macht Puls 4 relevant”, verweist Groiss-Horowitz auf die Informationskompetenz unter Info-Chefin Corinna Milborn: “Das ist auf höchstem Niveau und eine wirklich gute, professionelle Alternative.” Ab kommenden Montag gibt es eine dritte werktägliche Ausgabe der Puls 4-News, statt des bisherigen Magazins “Fourlaut” um 20.00 Uhr.

In Daytime und Vorabend gibt es einiges zu tun – “das ist sicher ein Wachstumsfeld”, formuliert es die neue Senderchefin diplomatisch. “Man punktet in dieser Zone erfahrungsgemäß dann, wenn man Programm anbietet, das sich von anderen Anbietern unterscheidet. Wir spielen derzeit Sitcom – das machen andere auch.” “Fourlaut”, erst heuer gestartet, war ein Versuch – Groiss-Horowitz glaubt aber, “dass die Fläche etwas bringt, 15- bis 20-Minuten-Solitärs dagegen keine deutliche Auswirkung auf den Tagesmarktanteil haben”.

Immerhin sei man derzeit in diesen Zeitzonen “stabil, was schon eine sehr gute Nachricht ist”. Änderungen seien also nötig, es brauche “smarte Ideen”, die aber auch realistisch realisierbar sein müssten. “Das ist sicher nichts, das gleich in der ersten Woche angegangen wird”, sagt Groiss-Horowitz.

Noch heuer angegangen wird ein Relaunch der Puls 4-Nachrichten, “der sich vor allem auf die Optik und die Präsentation konzentrieren wird. Die Zapping-Gewohnheiten der Zuseher kennend ist klar, dass wir in Zeitzonen wie 20.00 Uhr auch durch Visuals auf uns aufmerksam machen müssen.” Ende November soll es so weit sein. Im Gesamtportfolio will Groiss-Horowitz weiter “verlässliche Programmgrößen hegen und pflegen” (“Vurschrift ist Vurschrift”, “2 Minuten 2 Millionen” etc.), auch eine “Kurzstaffel” von “Bist du deppert?!” ist für Anfang 2018 bestellt. Darüber hinaus aber will sie das Bouquet erweitern, verrät aber noch keine Details. Nur so viel: “Puls 4 ist kein Sender, der Trends nachläuft. Wir schauen dorthin, wo gerade niemand ist – und haben ein paar Ecken aufgetan, wo unserer Meinung noch Platz ist.”

In der deklarierten Zielgruppe der Unter-50-Jährigen liegt der Sender im Jahr 2017 bisher bei 4,2 Prozent. “Wir werden schauen, dass wir Jahr für Jahr dazugewinnen”, ist die Antrittsansage der 40-Jährigen. Kleine Ausreißer dürften da zwar passieren, wesentlich sei aber: “Die Tendenz muss spürbar sein, und wenn die nicht stimmt, dann muss das auch erklärbar sein.”

Puls 4 habe in den vergangenen Monaten in gewissem Sinn “geschwisterlich” ATV den Vortritt gelassen. In der ersten Zeit nach der Übernahme habe “die Policy ‘ATV first’ gegolten, dafür habe Puls 4 auch “erfolgreiches Programm” abgetreten. “ATV hat die Chance genutzt und konnte deutlich wachsen. Parallel dazu ist Puls 4 stabil geblieben bzw. konnte leicht zulegen. Jetzt müssen wir den nächsten Schritt gehen.” Insgesamt arbeite sie bei der Integration von ATV in die Sendergruppe eng mit ihrem Pendant Thomas Gruber zusammen, “damit wir einander helfen und uns nicht behindern”. Die Komplementärprogrammierung sei auf einem guten Weg, “wir werden das gemeinsam leben”.

Höchst zufrieden ist Groiss-Horowitz mit “Cafe Puls”. Der ORF freut sich, dass er mit “Guten Morgen Österreich” vorne liege. Davon ist man bei Puls 4 unbeeindruckt, denn in der relevanten Zielgruppe erlebe der Frühstück-TV-Pionier geradezu einen “Höhenflug”: “Wir stehen im Monatsschnitt bei 25,2 Prozent. Wenn uns jemand vorrechnet, dass Zuseher, auf die unser Programm nicht zugeschnitten ist, nicht in großer Zahl zuschauen, kann man das natürlich machen.” Die Kritik aus dem ORF, Puls 4 habe die “Sommergespräche” schlicht kopiert, kann sie nicht nachvollziehen: Sommerliche Interviews seien eben ein “gelernter Zugang, um sich mit Politikern auseinanderzusetzen”.

(APA)