Neue Protestwelle gegen Regierung Venezuelas erwartet

Neue Proteste werden erwartet - © APA (AFP)

Venezuelas Präsident Nicolas Maduro will trotz Massenprotesten und mehreren Toten die sozialistische Revolution um jeden Preis verteidigen. “Sie wissen nicht, was wir in der Lage sind zu tun”, betonte der 54-Jährige in seinem TV- und Radioprogramm “Domingos con Maduro”. “Nach fast 20 Jahren der Revolution bin ich bereit, einen neuen historischen Schritt zu unternehmen.”