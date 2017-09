Neue Plakate zeigen Strache als “Vordenker”

Für den FPÖ-Chef ist ÖVP-Spitzenkandidat Kurz ein Spätzünder - © APA (Pfarrhofer)

Die FPÖ hat am Montag ihre dritte Plakatwelle präsentiert. Sie stellt Parteichef Heinz-Christian Strache in den Mittelpunkt, dessen Konterfei in einem der Sujets von den Wortteilen “Vord” und “enker” eingerahmt wird; gemünzt gegen den – aus FP-Sicht – zuwanderungspolitischen “Spätzünder” Sebastian Kurz (ÖVP). Das Thema “Fairness für Österreicher” ziert das zweite Sujet.