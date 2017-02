Neue Obfrau für Musikverein Batschuns

Zwischenwasser. (mima) Zahlreiche Mitglieder des MV Batschuns folgten der Einladung zur bereits 96. Jahreshauptversammlung ins Probelokal des Vereins. Dabei gab es auch einen umfangreichen Rückblick über das vergangene Jahr, sowie eine Vorschau auf 2017.

Zahlreiche Höhepunkte im vergangenen Jahr

Zwei der Höhepunkte im vergangenen Jahr sicher die Teilnahme an den Musikfesten in Übersaxen und Viktorsberg, welche auch vom Batschunser Musikverein mitgestaltet wurden. Dazu war der MV Batschuns auch Organisator des Ortsvereineturnier in Zwischenwasser und konnte dort eine tolle Veranstaltung präsentieren. Auch im Bereich der Jugendarbeit war der Verein wieder aktiv und veranstaltete neben einem Vorspielabend, auch eine Instrumentenvorstellung in der Volkschule und das Jungmusiklager in Furx.

Ausblick 2017

In weiterer Folge stand auch ein Ausblick über das Vereinsjahr 2017 auf dem Programm der Jahreshauptversammlung. Neben der Teilnahme am Bezirksmusikfest in Schnifis und dem traditionellen Cäciliakonzert wartet auch wieder ein Vorspielabend der Jungmusik und das beliebte Ferienlager Ende der Ferien. Zwischen den verschiedenen Terminen finden auch wieder sämtliche kleinere Ausrückungen wie Kirchenmitgestaltungen oder Geburtstagsständchen statt.

Neuer Vorstand des MV Batschuns

Im Rahmen der diesjährigen Jahreshauptversammlung konnte mit Barbara Rietzler eine neue Obfrau für den MV Cäcilia Batschuns bestellt werden. Weiters wurde Sebastian Seewald zum Vize-Obmann gewählt und Sabrina Hartmann als Schriftführerin, David Längle als Kassier und Mathias Lins als Beirat komplettieren den Vorstand. Nach Abarbeitung aller Tagesordnungspunkte ließen die Musikfreunde die JHV in der Mostschenke in Batschuns gemütlich ausklingen.