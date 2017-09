Neue „Mehrwert“-Karte

Seit rund einem Jahr arbeiten KR Walter Eberle (Obmann Wirtschaftsregion Hofsteig), Gerald Klocker (Wirtschaftsservice Wolfurt) sowie die Hofsteigkarten-Büromitarbeiterinnen Sandra Mager und Michaela Sutter intensiv daran, die Idee der Hofsteigkarte sowohl den Geschäftsinhabern in der Region als auch den Kundinnen und Kunden näher zu bringen. Die Hofsteigkarte, welche mit einem Guthaben von 10 Euro, 20 Euro oder 50 Euro erhältlich ist und die zuvor verwendeten Papiergutscheine ersetzt, wird derzeit in 112 Partnerbetrieben in Lauterach, Hard, Wolfurt, Schwarzach und Hard akzeptiert. Diese Zahl soll stetig erhöht werden. „Der Erfolg der Hofsteigkarte ist enorm, wurden doch in dieser kurzen Zeit Gutscheinkarten im Wert von rund 500.000 Euro gekauft“, fasste Alexander Diethard von „Brain Behind“, jener Firma, die die Terminaltechnik für den Karteneinsatz entwickelte, anlässlich einer Informationsveranstaltung für Gewerbetreibende in der Lauteracher Metzgerei Klopfer zusammen. Diesen Abend nahm auch Walter Eberle zum Anlass, um neuerlich auf die Bedeutung gemeinsamen Wirtschaftens in der Region aufmerksam zu machen: „Nur gemeinsam können wir das Kaufkraftvolumen in unserer Region halten und dem unpersönlichen Interneteinkauf Paroli bieten. In unseren zahlreichen Fachbetrieben erhalten die Kunden beste Beratung und hervorragenden Service. Das gilt es zu wahren, denn ohne eine funktionierende Nahversorgung in den unterschiedlichsten Bereichen gehen nicht nur Arbeits- und Lehrplätze verloren, sondern auch viel Lebensqualität.“

Rabatte sammeln

Nach der hervorragenden Akzeptanz der Hofsteigkarte, die es übrigens auch in buntem Design für Kinder und Jugendliche gibt und auch für kleinste Beträge eingesetzt werden kann, steht nun der nächste Entwicklungsschritt an. Der Präsentation der Idee einer „Mehrwert“-Karte, also einer personalisierten Rabattsammelkarte, folgten an diesem von Wolfgang Herburger (HMS) moderierten Abend nicht nur zahlreiche Geschäftsinhaber wie etwa Otto Fink (Elektro Fink), Wolfgang Schwärzler (Bienenhaus), Marie-Luise Dietrich (Pfanner & Gutmann), Dagmar Lampl (Schenkzeug), Günther Kolb (Elektro Kolb), Dietmar Hörburger (Autohaus Hörburger), Richard Dietrich (Dietrich Kostbarkeiten), Sebastian Fröhlich (Bäckerei Mangold) oder Hans Wolff (Wolff Shop & Outlet), sondern auch die politischen Vertreter Bgm. Christian Natter (Wolfurt), Bgm. Hans Bertsch (Kennelbach) oder GR Marius Amann (Hard). Bei leckeren Brötchen – serviert von Hausherrin Cornelia Klopfer – wurden über die Umsetzungsmöglichkeiten der neuen „Mehrwert“-Karte eingehend diskutiert.