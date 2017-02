Neue Maßnahmen für US-Einwanderungsbeschränkung in Arbeit

Stephen Miller spricht bereits von neuen Maßnahmen - © APA (AFP)

Das Team von US-Präsident Donald Trump arbeitet an neuen Maßnahmen zur Beschränkung der Einwanderung. Trump werde “alle Optionen weiterverfolgen”, kündigte sein Berater Stephen Miller in der TV-Sendung “Fox News Sunday” an. Trump hatte bereits einige Tage zuvor gesagt, dass er diesbezüglich eine neue Anordnung in Betracht ziehe.