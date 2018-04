Neue Linie Sonnenheim gestartet

Eine neue Buslinie verbindet seit April den Ortsteil Sonnenheim mit dem Frastanzer Zentrum. Die Linie fährt alle großen Geschäfte sowie das Rathaus im Zentrum an.

FRASTANZ Die neue Buslinie verbindet die Parzelle Sonnenheim mit den in Frastanz gelegenen Filialen von Lidl, Sutterlüty und Spar sowie mit der Apotheke und dem Rathaus. Die drei Haltestellen in Sonnenheim befinden sich an der östlichen Einfahrt im Oberen Siedlerweg an der Kreuzung hinter der Eisenbahnbrücke, zentral am Spielplatz Sonnenheim sowie an der westlichen Einfahrt in den Ortsteil in der Straße „Am Damm“ am Ausgang zur L54 (Satteinser Straße). An den drei Haltestellen im Sonnenheim hängen Fahrpläne aus, die über die Abfahrtszeiten informieren.