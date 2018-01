Neue Langlaufmeister werden gesucht

Die Vorarlberger Langlaufmeisterschaften in der Freien Technik für die Jugendklassen, Allgemeine Klassen und Altersklassen werden am Samstag in Hittisau durchgeführt. Als Bewerb kommt ein Speziallanglauf mit Massenstart in freier Technik zur Durchführung, Startzeit ist um 12.30 Uhr.

Gleichzeitig wird in Hittisau auch die 2. Loipi-Veranstaltung als Einsteiger-Biathlonbewerb für die Kinder- und Schülerklassen durchgeführt. Start zum Biathlonbewerb ist um 10.30 Uhr. Das Probeschießen beginnt um 09.30 Uhr.

Informationen und Auskünfte: SCU Hittisau – Reinhold Berkmann Tel. 0664/75018638

Ausschreibungen unter www.skizeit.at

Zeitplan:

Samstag, 13. Jänner 2018 – Rennstrecke Hittisberg

09.30 Uhr Probeschießen – Einsteiger-Biathlon

10.30 Uhr Start 2. Loipi-Veranstaltung – Einsteiger-Biathlon