Neue Kleinkindbetreuung in Bludenz

Bludenz. Wenn helles Kinderlachen und emsige Kinderfüße bis dahin leere Räume mit Leben erfüllen ist es wieder so weit – in Bludenz wurde die neueste der nunmehr vier städtischen Kleinkindbetreuungen am 23. Mai eröffnet.

Acht kleine Stadtwichtel im Alter zwischen 1 und 3 Jahren sind bereits in die Kleinkindbetreuung in der Wohnanlage Werdenbergpark, Fohrenburgstraße 4b, eingezogen. Bis Herbst werden es 14 Kinder sein.

„Die Betreuung der Kleinsten wird in Bludenz ganz groß geschrieben“, betont Bürgermeister Mandi Katzenmayer. „Gemeinsam mit der Kleinkindbetreuung Bienenwabe, die im Oktober 2018 eröffnet wird, werden heuer 40 neue Betreuungsplätze geschaffen“, freut Stadträtin Karin Fritz über die neuen Einrichtungen.