Neue Kleidung

Der Wintersportverein Wald a. A. hat in dieser Saison eine neue Vereinsbekleidung für Trainer und Funktionäre angeschafft. Nach einer längeren Suche nach einer geeigneten Marke und Farbe konnten sich die Verantwortlichen entscheiden und die Kleidung wurde bestellt. Durch die Unterstützung der Firmen Sport Milanovic, Kessler Transporte, Vonblon Maschinen und Klostertaler Bergbahnen, sowie den Gemeinden Dalaas und Klösterle wurde diese Anschaffung möglich. Anfang Wintersaison konnte die neue Vereinsbekleidung im Sportgeschäft Milanovic übergeben werden. Ein Danke gilt insbesondere Christine Milanovic, die von Anfang an in den Beschaffungsprozess eingebunden war und den WSV Wald a. A. enorm unterstützt hat. Der Wintersportverein Wald a. A. umfasst 154 Mitglieder, davon 57 Kinder. Jeden Mittwoch und Samstag findet ein Schitraining statt, welches von durchschnittlich 40 Kindern besucht wird.