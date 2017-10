Neue Ideen bei der “Kab und Kreativ” Ausstellung

Götzis Dreizehn Ausstellerinnen präsentierten sich mit ihren wunderschönen, selbstgefertigten Kreationen und den sehr schön gestalteten Tischen. Interessierte konnten sich zu Werkkursen anmelden bzw. wertvolle Tipps mit nach Hause nehmen. Nach wie vor sehr gefragt sind Kreativobjekte aus Naturmaterialen, wie Weide und Hartriegel, als Herbstdekoration für zu Hause. Die Töpferkurse von Erika Hagen, die im Kolpinghaus in Götzis abgehalten werden, erfreuen sich immer wieder großer Beliebtheit. Aus Ton eigene Objekte herzustellen und mit den Händen aktiv kreativ zu werden, motiviert so manche, einen der Werkkurse zu besuchen. Trendig ist immer noch alles, was wollig ist. Sowohl die schönen Strickobjekte von Erika Nussbaumer, wie auch Gefilztes von Silvia Kathan fanden begeisterten Anklang. Selbstgebackener Kuchen und eine Tasse Kaffee motivierte viele Besucher noch ein wenig zu verweilen. Der Erlös kam den Solidarprojekten der KAB zugute. VER

Kursprogramm für den Herbst 2017:

Kreatives aus Ton, Schalen, Sterne, Engel, Schafe & Lichtobjekte: Erika Hagen

Karten und Geschenkschachteln: Roswitha Vogel

Kerzen zu verschiedenen Anlässen: Margit Diem

Herbstdeko aus Schindeln & Upcycling: Margit Diem

kab@kab-vorarlberg.com, www.kab-vorarlberg.com