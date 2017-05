Neue Hoffnung für alten Torggel: Wird Gebäude teilweise erhalten?

Wie die “VN” berichten, gibt es in der “Causa Torggel” nun eine selbstverordnete Nachdenkpause. Das ehemalige Haubenlokal sollte ja abgerissen werden, und Neubauten weichen. Rasch formierte sich eine Bürgerinitiative zum Erhalt des historischen Gebäudes, die auf 400 Unterstützungserklärungen verweisen kann. Der Aufschrei scheint groß genug gewesen zu sein: “Es gibt jetzt erst einmal eine sechswöchige Nachdenkpause“, erklärte Prisma-Geschäftsführer Egon Hajek. Er hat sich in der vergangenen Woche gemeinsam mit dem Röthner Bürgermeister Roman Kopf und Eigentümer Roman Rauch vor Ort am Torggel getroffen und erneut über die Pläne und den Abbruch diskutiert. Angedacht ist nun ein teilweiser Erhalt des Torggel. Klar sei aber auch, dass nur der vordere Teil stehen bleiben könne.

Den ganzen Artikel in den heutigen VN nachlesen!