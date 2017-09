Neue Grüne Jugendorganisation wird aus der Taufe gehoben

Ulrike Lunacek wird der Gründung in St. Gilgen beiwohnen - © APA

Die Grünen bekommen demnächst wieder eine Jugendorganisation. Die Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl Ulrike Lunacek kündigte in der Ö1-Reihe “Im Journal zu Gast” am Samstag für die kommende Woche eine entsprechende Neugründung an.