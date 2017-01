Neue Gastronomen für Götzner Kulturbühne

Die beiden jungen Gastronomen haben sich bereits im Restaurant Dorfmitte in Koblach einen Namen gemacht und wollen nun im neuen Jahr auch dem Restaurant der Kulturbühne AMBACH mit einem neuen Konzept „frischen Wind einhauchen“.

Nach einigen Umbauarbeiten im Jänner wird das Restaurant unter neuer Führung voraussichtlich Anfang März wieder eröffnet. Der Gastbereich wird optisch aufgefrischt und lässt sich dann je nach Anlass für größere oder kleinere Gruppen räumlich adaptieren. Die Gaststube soll mit Farbakzenten aufgefrischt werden und ein neues Lichtkonzept wird indirekt eine heimelige Atmosphäre schaffen. „Natürlich werden wir auch in der Küche einige Geräte auf den neuesten Stand bringen müssen“, betont Michael Mallin.

Ein gemeinsamer, regionaler kulinarischer Fahrplan

Seit nunmehr sechs Jahren führen die beiden erfolgreich das Café & Restaurant Dorfmitte in Koblach. Obwohl sie unterschiedliche Speisekarten in den beiden Restaurants anbieten wollen, ziehen sich Regionalität und Saisonalität wie ein roter Faden durch das Speisenangebot. „Wir kaufen die Zutaten für die Menüs im Dorf bzw. in Vorarlberg ein. Uns ist sehr wichtig, dass der Gast informiert ist, woher das Fleisch, das Gemüse, das Obst kommt mit dem wir kochen, “ so Mallin. Nicht nur der Bio-Effekt sei wichtig, sondern auch die Nachhaltigkeit und der ökologische Aspekt. Die beiden werden das AMA Gütesiegel auch für das Restaurant AMBACH beantragen. Die Vision für die nächsten paar Jahre: „Wir wollen uns als Gastronomie in der Marktgemeinde etablieren und ein Treffpunkt für die Götzner Bevölkerung und die Menschen aus der Region amKumma werden. Es soll bei uns möglich sein, im kleinen Rahmen nach einem Vereinsabend, einer Gesangsprobe etc. ein Glas Wein oder ein Bier zu trinken – ohne dass man gleich ein Menü essen muss, “ erklären die beiden Wirtsleute.

Neue Öffnungszeiten und Potenzial im Gastgarten

Die Zusammenarbeit mit der Kulturbühne AMBACH stehe im Vordergrund. Eine „Partnerschaft auf Augenhöhe“ wird angestrebt. Nur so können beide – die Kulturbühne und das Restaurant – voneinander profitieren. Deshalb werden in Zukunft die Öffnungszeiten den Fokus auf die Wochenenden haben. Auch der schöne Platz vor dem Restaurant kann ab dem Frühjahr gut genutzt werden, ist sich Michael Mallin sicher. Der Schwerpunkt in Sachen Weine soll in der Vielfalt liegen. Im Restaurant AMBACH soll es unter den neuen Pächtern vor allem österreichische aber auch Weine aus Italien, Spanien und Frankreich zu trinken geben. Ein neuer Name ist auch schon gefunden: Das Restaurant wird in Zukunft „Gächters Restaurant“ heißen.

Franziska Gächter Michael Mallin

Geboren: 7.2.1986 12.11.1976

Wohnort : Hohenems Hohenems

Familie: Partnerschaft mit Michael Partnerschaft mit Franziska

Hobby: Wein und gutes Essen

Beruf: Matura HLW Feldkirch Eventmanagement

Danach Bilanzbuchhalterin bei einem Steuerberater

Lebensmotto: „In Vino veritas“