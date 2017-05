Neue französische Regierung wird später bekanntgegeben

Dies stehe im Einklang mit Macrons Versprechen, für mehr “Moral im öffentlichen Leben” zu sorgen. In den vergangenen Jahren waren mehrfach französische Regierungsmitglieder wegen Finanzaffären oder Interessenskonflikten zurückgetreten.

Ursprünglich hätte die neue Regierung am späten Dienstagnachmittag vorgestellt werden sollen. Als neuer Termin wurde Mittwochnachmittag 15.00 Uhr angesetzt. Die erste Kabinettssitzung der neuen Regierung unter Macron soll dann am Donnerstagvormittag stattfinden.

In den vergangenen Jahren waren in Frankreich immer wieder Minister oder ranghohe Regierungsmitarbeiter in Affären verstrickt. Beim wohl größten Skandal in der Amtszeit von Macrons Vorgänger Francois Hollande musste Haushaltsminister Jerome Cahuzac 2013 wegen eines Schwarzgeldkontos zurücktreten.

Der Elysee-Palast erklärte am Dienstag, die Generaldirektion der öffentlichen Finanzen solle eine erste Überprüfung der Steuerunterlagen der Ministerkandidaten vornehmen. Die Behörde für die Transparenz im öffentlichen Leben solle unterdessen prüfen, ob es mögliche Interessenskonflikte gebe.

Nach der Ernennung der Minister solle dann eine “vertiefte Prozedur” folgen. Die künftigen Minister müssten zudem eine Erklärung unterschreiben, wonach sie nicht in “gesetzeswidrige oder unredliche” Vorgänge verstrickt sind.

Macron will das traditionelle Links-Rechts-Schema der französischen Politik durchbrechen und eine Regierung mit Politikern aus mehreren Lagern bilden. Neben Politikern seiner sozialliberalen Bewegung “La Republique en Marche” sollen Vertreter der verbündeten Zentrumspartei MoDem, der Konservativen und der Sozialisten dem neuen Kabinett angehören.

Macron hatte am Montag bereits den Konservativen Edouard Philippe (46) zum Premierminister gemacht. Sie wollten “etwas versuchen, was noch nie versucht wurde”, sagte Philippe dem Sender TF1. Auch Vertreter der Zivilgesellschaft sind als Minister im Gespräch. Die Regierung soll zur Hälfte aus Frauen bestehen.

Der 39-jährige Staatschef will so bei der Parlamentswahl im Juni eine Regierungsmehrheit für seinen Reformkurs gewinnen. Der 39-Jährige hatte am Sonntag als jüngster französischer Präsident aller Zeiten sein Amt angetreten. Laut Verfassung ernennt der Staatschef die Minister auf Vorschlag des Premierministers.

Als heiße Kandidaten werden in französischen Medien etwa der Konservative Bruno Le Maire sowie der Zentrumspolitiker und Macron-Verbündete Francois Bayrou gehandelt. Medien mutmaßen, dass der bisherige Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian sein Amt behalten könnte. Auch die liberale Europa-Abgeordnete Sylvie Goulard und der Umweltaktivist Nicolas Hulot werden als Minister gehandelt.

