Neue Filialleiterin setzt auf kreative Veränderung

Künstlerinnen aus der Region präsentieren ihre Werke

Kreativität zeigt sich in vielen Facetten: Das beweisen die Bregenzerwälderinnen Barbara Bechter und Marisa Madlener . Bei einer Vernissage in der Volksbank-Filiale Mellau konnten die Werke der beiden Künstlerinnen bewundert werden.

Filialleiterin Daniela Stetter-Götzmann freute sich sehr über den großen Andrang. Über 120 Personen wohnten der Ausstellungseröffnung bei. Die erst 31-jährige Filialleiterin, die im Februar die Leitung der Filiale Mellau übernommen hat, hob in ihrer Begrüßungsrede das Bekenntnis der Volksbank Vorarlberg zur Region hervor: „Für mich sind die in der Volksbank Vorarlberg gelebten Werte – besonders der Genossenschaftsgedanke – sehr wichtig. Wir arbeiten für unsere Kunden und Mitglieder, aber vor allem mit ihnen. Die soziale Verantwortung und der Förderauftrag in der Region sind für mich essenziell“. In diesem Sinne freue es sie besonders, für die Vernissage zwei Künstlerinnen aus der Region gewonnen zu haben.