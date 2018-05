Neue Fahrzeuge für Brazer Wehr

Mit einem Fest wurden die zwei neuen Fahrzeuge der Brazer Feuerwehr offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Mit einem Festgottesdienst im Feuerwehrhaus und anschließendem Frühschoppen feierten die Brazer Feuerwehrler mit der Bevölkerung und Ehrengästen aus Politik, Feuerwehrwesen und Kirche ihre zwei neuen Fahrzeuge. Die Feuerwehr Braz erhielt ein Tanklöschfahrzeug mit Tunnelausstattung und ein Mannschaftsfahrzeug. Die beiden Fahrzeuge wurden von der Gemeinde Innerbraz, Stadt Bludenz, Landesfeuerwehrverband, Land Vorarlberg und Asfinag finanziert. Nach intensiven Einschulungen erhielten die beiden Fahrzeuge noch vor der offiziellen Übergabe ihre Feuertaufe beim Waldbrand am 11. April in Braz. Die Feuerwehr Braz umfasst 67 aktive Mitglieder, von denen zwölf Feuerwehrler ausgebildete LKW-Fahrer sind und den Fuhrpark bestens bedienen können. Zudem ist auch für den Nachwuchs gesorgt. Die Feuerwehrjugend bereitet sich mit ihren Jugendleitern auf den Aktivstand vor. Das 33 Jahre alte Tanklöschfahrzeug wird ausgemustert und macht sich im Sommer auf den Weg nach Moldawien, wo es in einer etwa gleich großen Gemeinde weitere Verwendung findet.