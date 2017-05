Neue ErdurnengrÃ¤ber am Friedhof RÃ¶this

Röthis. (mima) Aufgrund der Tatsache, dass in der heutigen Zeit der Großteil der Bestattungen Urnenbeisetzungen sind und die bestehenden Urnenwände am Röthner Friedhof bereits zu 90 Prozent belegt sind, war die Schaffung neuer Urnengräber erforderlich.

Erweiterung schnell möglich

„Neben der Platzproblematik sei in letzter Zeit auch vermehrt der Wunsch aufgekommen, Urnen in den Boden und nicht in Nischen an der Wand, beizusetzen“, erklärt dazu Bürgermeister Roman Kopf. Für die Umsetzung der neuen Urnengräber zeichnen sich dabei hauptsächlich heimische Unternehmen verantwortlich, wobei die Gräber auch so geplant wurden, dass bei akutem Bedarf innerhalb kurzer Zeit weitere Urnengräber gebaut werden könnten. Dieser Tagen werden nun die Gräber noch mit Messingplatten abgedeckt.