Neue Emojis im Anmarsch – Tim Cook präsentiert Neuheiten

Höchstwahrscheinlich werden die neuen Emojis bereits mit dem Update auf iOS 11 und dem neuen Mac-Betriebssystem (beide im Herbst) erhältlich sein. Unter den neuen Emojis befinden sich unter anderem auch neue Tiere wie ein Zebra und ein Dinosaurier. Doch auch Elfen, Zombies, Feen und Vampire werden kommen. Aber auch kontrovers diskutierte Emojis wie eine Frau mit Kopftuch oder eine Mutter die ihr Baby stillt sind bald erhältlich.

Happy #WorldEmojiDay! We’ve got some new ones to show you, coming later this year! https://t.co/xBR9ZJ7l4g pic.twitter.com/fhDrr4J5KG

— Tim Cook (@tim_cook) 17. Juli 2017