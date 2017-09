Neue Demonstrationen gegen Macrons Arbeitsmarktreform

Demonstrationszug in Paris - © APA (AFP)

In Frankreich haben erneut Zehntausende Menschen gegen die Arbeitsmarktreform von Staatschef Emmanuel Macron demonstriert. In Paris und in einer Reihe weiterer Städte organisierten Gewerkschaften am Donnerstag Kundgebungen gegen die geplante Lockerung des Arbeitsrechts. Die Verordnungen zu Macrons erstem großen wirtschaftspolitischen Reformvorhaben sollen am Freitag das Kabinett passieren.