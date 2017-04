Neue Bludenzer Wellnessoase im Entstehen

Unter Hochdruck wird derzeit an der Sanierung bzw. Neuerrichtung der Freibadanlagen beim VAL BLU gearbeitet. „Aufgrund der günstigen Wetterlage der vergangenen Monate sind wir mit dem Verlauf der Bauarbeiten sehr zufrieden. Die Arbeiten liegen gut im Zeitplan“, sagt Geschäftsführer Jakob Glawitsch. „Die Fertigstellung ist für Ende Juli geplant, sodass eine Eröffnung des Freibades in den ersten Augustwochen möglich ist“, ist er zuversichtlich, dass die Bludenzer das runderneuerte Freibad noch heuer in Beschlag nehmen können.

Terrassenförmig

Das Freibadkonzept besticht durch eine terrassenförmige natürliche Liegewiese und setzt die neu zentral angelegten Freibadebecken in den Fokus. Dadurch eröffnet sich vom gesamten Areal ein einzigartiger Blick auf die gesamten Wasserflächen sowie auf die beeindruckende Berglandschaft des Rätikon im Hintergrund.

Im Sportbecken sind auf der südöstlichen Seite eine größere Wassertiefe und ein 3-Meter- sowie ein 1-Meter-Sprungbrett vorgesehen. Ergänzt wird das Angebot für Jugendliche mit einer direkt daran angrenzenden neuen Beachvolleyballanlage.Das 50-Meter-Sportbecken ergänzt das sport- und schwimmorientierte Angebot des VAL BLU im Sommer und bietet ausreichend Wasserfläche zum Abkühlen. Für den Vorarlberger Schwimmsport war es wichtig, diese Anlage als Ergänzung zu den wenigen wettkampftauglichen Schwimmbecken im Ländle in dieser Form auch für Schwimmveranstaltungen zu erhalten. „Für Hobby- und Breitensportler liefert eine ‚Self-timing‘-Anlage den Anreiz zur eigenen Zeitmessung“, führt der Geschäftsführer aus.

Neue Rutschen

Das Nichtschwimmerbecken mit einer Wassertiefe bis 1,25 Meter bietet eine Vielzahl an Attraktionen wie Schaukelbucht, Luftsprudelliegen und Badeinsel für einen spaßigen Badetag. In ein separates Landebecken führt eine zehn Meter lange Dreifachrutsche, die neben einer neuen 85 Meter langen geschlossenen Rutsche auch für Kinder unter acht Jahren geeignet ist.

Der Kleinkinderbereich wird großzügig ausgebaut und rückt näher an die Sanitär- und Versorgungseinrichtungen. Im Wesentlichen sind zwei zumindest teilweise beschattete Planschbecken mit unterschiedlichen Tiefen von 10 bis 30 Zentimetern vorgesehen sowie ein Matschplatz und interaktive Spielgeräte.

Als zentrale Infrastruktureinrichtung dient ein neues Eingangsgebäude im Nordwesten des Areals, in welchem neben einer Kassa auch Toiletten, Umkleiden, Kästchen und Duschen untergebracht sind. „Die Freibadgastronomie bleibt im bestehenden Gebäude, soll jedoch deutlich aufgewertet werden mit neuer Einrichtung und Optimierung der Küchenausstattung“, so Glawitsch. Das Gastronomiekonzept sieht eine Kombination aus „Take Away“ und bedientem Bereich vor.

Saunalandschaft

Als weiterer Vorteil der neuen Lage des Sportbeckens erweist sich die Möglichkeit einer Erweiterung der Sauna-Außenlandschaft. „Die Bauarbeiten dafür werden nach der Bauverhandlung Anfang Mai gestartet“, informiert der VAL-BLU-Chef.

Seit 1998 ist die Saunalandschaft im VAL BLU in Betrieb und mit rund 28.000 Besuchern jährlich eine der größten und beliebtesten Wellnesslandschaften in Vorarlberg. Durch die Symbiose aus medizinischer Wirkung und Wohlgefühl für Körper und Geist gewinnt der regelmäßige Saunabesuch für alle Altersgruppen immer mehr an Bedeutung. „Dieser Nachfrage wollen wir im Zuge der Freibadsanierung ebenfalls nachkommen und durch eine Erweiterung der Sauna-Außenlandschaft auch im Sommer ein attraktives SPA-Erlebnis bieten“, sagt Glawitsch. Ein Naturbadeteich soll das Angebot aufwerten und auch zusätzliche Gäste ansprechen. Neben einer neuen Panoramasauna ist zudem ein Sprudelbecken mit 34 Grad warmem Wasser und Bergblick im Freibereich geplant.

Im Zuge der Sanierung soll der Sauna-Innenbereich durch die Verwendung neuer Materialien und Farben aufgewertet werden. Zudem wird die bestehende Saunalandschaft zusätzlich um ansprechende Ruheräume und eine Sauna-Gastronomie erweitert.