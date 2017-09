Der Preis der Jahresvignette erhöht sich auf 87,30 Euro - © APA

Die Würfel sind gefallen: Die neue Autobahnvignette für das Jahr 2018 wird Kirschrot, verriet die Asfinag am Montag – und etwas teurer, da die Tarife an die Inflation angepasst werden. Das Plus von einem Prozent bedeutet einen Jahrespreis von 87,30 Euro für Pkw sowie 34,70 für Motorräder.