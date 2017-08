Neue Außenbühnen in Lustenau und Götzis

2019 wird es bei der Weltgymnaestrada in Vorarlberg insgesamt acht Außenbühnen geben. Zu den sechs Bühnen, die bereits 2007 in Bregenz, Höchst, Wolfurt, Hohenems, Rankweil und Feldkirch bespielt wurden, kommen in zwei Jahren noch Lustenau und Götzis dazu. Dafür wird es im Vergleich zu 2007 keine Außenbühnen mehr in Dornbirn und Hard geben. Der Wolfurter Standort ist bereits fix als Geräteaußenbühne festgelegt, ein zweiter und möglicherweise dritter Standort ist noch offen. Möglichst viele Gruppen sollen auf den Außenbühnen im Ländle für eine Megaparty sorgen. 2007 waren in Vorarlberg auf jeder Bühne im Schnitt an drei Tagen für jeweils vier Stunden Vorführungen von WG Gruppen zu sehen.