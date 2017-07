Neue Attraktion auf dem Sonnenkopf

In Kooperation mit der INATURA Dornbirn wurde ein interessantes und umfangreiches Konzept erarbeitet, welches nunmehr umgesetzt wird. Auf insgesamt sechs neuen interaktiven Spielstationen entlang des bestehenden Rundwanderweges wird den Kindern viel Wissenswertes über die Bären, deren tierische Verwandtschaft, ihr Verbreitungsgebiet im Alpenraum, über ihr Nahrungsangebot und Fressverhalten, über ihre Sinnesorgane und über vieles andere mehr auf wissenschaftlich-spielerische Weise vermittelt. An insgesamt drei der neuen Stationen werden lebensgroße Bärenmodelle zu finden sein, welche allerlei interessante Informationen und Überraschungen in sich verbergen und die Kinder auf eine abenteuerliche Reise durch das Bärenland am Sonnenkopf begleiten.

Geschichte des Bären „Bruno“

Auch über die Geschichte und Wanderroute von Bär „Bruno“, dem ersten Bären nach fast 170 Jahren in Österreich, wird vieles Interessantes und Wissenswertes entlang des neuen Bärenweges zu erfahren sein. An einer der neuen Spielstationen können sich die Kinder in Sachen Schnelligkeit mit den Bären messen. So werden die kleinen Gäste auch in Zukunft aufregende und abenteuerliche Stunden, gepaart mit viel Spaß und interessanten und wissenswerten Geschichten entlang des neuen Bärenwegs im Bärenland am Sonnenkopf verbringen können.

Stationen des neuen Bärenweges

Station 01 Bärenbrüder

Bei dieser Station wird die tierische Verwandtschaft (Wolf, Fuchs, Marder, Luchs, Europäische Wildkatze) des Bären thematisiert.

Station 02 Bärenhunger

An dieser Station werden die Nahrungspalette (pflanzliche und tierische Nahrung) und das Fressverhalten der Bären erläutert.

Station 03 Bärenspuren

Verbreitung der Bärenpopulationen im Alpenraum. Wanderungen der Bären z.B. durch die interessante Geschichte des Bären JJ1 (besser bekannt unter Bär „Bruno“), dem ersten Bären seit 170 Jahren in Österreich.

Station 04 Bärenkräfte

An dieser Station wird alles Wissenswerte über die Sinnesorgane (Sehen, Hören, Riechen) und die Kräfte eines Bären vermittelt. Eine kurze Laufstrecke an welcher sich die Kinder mit dem Bären in Sachen „Schnelligkeit“ messen können soll an dieser Station ebenfalls errichtet werden.

Station 05 Bären aufbinden

An dieser Station sollen die Kinder verschiedenste Fragen über das bereits Erfahrene beantworten. Des Weiteren werden Geschichten erzählt, bei welchen die Kinder darüber entscheiden sollen, ob diese Geschichten „richtig“ oder „falsch“ sind.

Station 06 Bärenwinter

Die letzte Station des neuen Bärenweges wird die Kinder über die Winterruhe (kein Winterschlaf), über den gesamten Jahresablauf eines Bären, über die Paarung und das Aufwachsen der Jungbären informieren. Interessant wird es, wenn sich Bär und Mensch ungewollt treffen. Auch diese Situation, wird an dieser Station thematisiert.