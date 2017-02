Neue Artilleriegefechte in der Ostukraine

In Donezk ist die Lage für die Bevölkerung schwierig - © APA (AFP)

Die schweren Gefechte zwischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten in der Ostukraine gehen in die zweite Woche. Das Militär in Kiew berichtete am Montag von Artilleriebeschuss im Donbass. Sechs Soldaten seien verletzt worden, teilte Militärsprecher Alexander Motusjanik mit. Die Separatisten in der Großstadt Donezk meldeten ihrerseits zwei getötete Kämpfer.