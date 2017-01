Neubau Zweirad Loitz: Das wird der Neubau für Lauterach bereithalten

Im November fiel der Startschuss für die Bauarbeiten des Neubaus der Firma Zweirad Loitz in Lauterach. Entstehen wird dort ein zweistöckiges Gebäude mit Tiefgarage. Im Erdgeschoss wird man das Geschäft der Familie Loitz vorfinden. Der zweite Stock wird in ein Fitnessstudio verwandelt. VOL.AT hat mit dem Geschäftsführer von purefitness Michael Allgäuer gesprochen. Der Bauherr Reinhard Loitz möchte sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu dem Bauprojekt äußern.

Im Juni wird eröffnet

Da es bis zum Jänner in Vorarlberg keinen Schnee hatte, liegen laut dem Mieter des Obergeschosses Michael Allgäuer die Bauarbeiten voll im Zeitplan. Der Geschäftsführer von purefitness rechnet damit, dass sie spätestens im Juni ihren neuen Standort in Lauterach eröffnen können. Das Studio in Lauterach wird größer als das in Bregenz. In Bregenz stehen dem Fitnessstudio rund 800 Quadratmeter zur Verfügung. Das Fitnesscenter in Lauterach wird über 1.000 Quadratmeter messen. Deshalb wird es am neuen Standort auch einen Saunabereich und Kurse wie Zumba und Co. geben.