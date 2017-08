Neubau der Südtribüne in Altach fixiert: Stadion wird europacuptauglich

Mit der bewilligten Landesförderung und dem Eigenanteil des SCR Altach wird eine wichtige Weichenstellung für den Ausbau der Cashpoint Arena getroffen. In den kommenden Monaten wird eine Tribüne gebaut, die 2.200 Personen bei nationalen Spielen (1.200 Steh- bzw. 1.000 Sitzplätze) und 1.650 Personen bei internationalen Spielen Platz bietet.

FIX! Der Neubau der Südtribüne ist beschlossene Sache. Ein toller Erfolg für unsere Fans #SCRA #Europapokalhttps://t.co/UgJcINIa80 pic.twitter.com/bWl6yeKbZL — SCR Altach (@SCRAltach) 1. August 2017

Die Sitzplatzkapazität wird mit der Baumaßnahme auf 5.000 Personen erhöht. Somit werden die ab der 3. Qualifikationsrunde der Europa League benötigten 4.500 Sitzplätze überschritten. Dies ist bekanntlich der maßgebliche Grund weshalb der SCR Altach aktuell für das Rückspiel gegen KAA Gent nach Innsbruck ausweichen muss.

Karlheinz Kopf, Präsident: „Ich möchte mich beim Land Vorarlberg für die Förderzusage herzlich bedanken. Wir als Verein sind nun in der Lage, unseren Finanzierungsanteil zu leisten und können unseren zahlreichen Fans zukünftig ein Dach über dem Kopf bieten. Nun werden wir umgehend mit den Bieterfirmen Kontakt aufnehmen um den möglichen Zeitplan zu besprechen. Erst dann können konkrete Aussagen über Baubeginn und Baufertigstellung getroffen werden.“

Christoph Längle, Geschäftsführer: „Ich bin glücklich darüber, dass man sich für den Neubau der Südtribüne im Sinne des Gesamtkonzeptes entschieden hat. Die Fantribüne ist das Herzstück eines jeden Stadions, deshalb haben wir von Vereinsseite alles unternommen um keine Kompromisslösung machen zu müssen. Schlussendlich wurden unsere Bemühungen belohnt.“

Südtribüne neu:

Gesamtkapazität – 2.200 Plätze

Stehplätze: 1.200

Sitzplätze: 1.000

Bei internationalen Spielen wird die Gesamtkapazität 1.650 Sitzplätze betragen.

________________________________________________________

Fanfahrt mit den VN und Loacker Tours direkt zum Tivoli Stadion nach Innsbruck, Anpfiff 20.30 Uhr!

Am Donnerstag ist es soweit. Nach den starken Auftritten in den ersten beiden Qualifikationsrunden der UEFA Europa League wartet in der dritten Runde mit dem KAA Gent ein echtes Kaliber auf den heimischen Spitzenklub.

Buchungen sind unter https://shop.vn.at/erlebnisreisen/ möglich.

Daten und Fakten:

Termin: Donnerstag, 3. August 2017

Leistungen:

Busfahrt, 1 Sitzplatzticket (Ost-Tribüne)

Abfahrt:

Dornbirn Bahnhof, 14.45 Uhr

Feldkirch Bahnhof, 15.15 Uhr

Gais Sutterlüty, 15.30 Uhr

Bludenz Fohrenburger, 15.45 Uhr

Rückfahrt: 30 Minunten nach Spielende

Preis: p. P. 59 Euro für VN-Abonnenten, p. P. 64 Euro für Nicht-Abonnenten

Veranstalter: Loacker Tours

Bei der Hinfahrt machen wir eine kurze Rauch- und Toilettenpause. Zurück ab Stadion Innsbruck fahren wir direkt ins Ländle.