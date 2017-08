Neubau der Mittelschule Egg wächst

Egg (mo) Trotz Sommerhitze wird am Neubau der Mittelschule in der Egger Parzelle Pfister auf Hochtouren gearbeitet. Wo vorher die alte Turnhalle und der Zwischentrakt der Mittelschule Egg standen, entsteht ein viergeschoßiges Schulgebäude mit einer Bruttogeschoßfläche von ca. 8500 m² nach Plänen des Architekturbüros Xander.

Terminabweichung

Die Gesamtsituation ist aus technischer Sicht laut Vizebürgermeister Karl-Heinz Zündel, dem Leiter des Lenkungsausschusses, höchst anspruchsvoll und erfordere die entsprechende Sorgfalt aller Beteiligten. Zudem war der Untergrund teilweise schlechter als berechnet. Für die Baugrubensicherung und die Tiefgründung wurden aus diesem Grund mehr Zeit benötigt, wie ursprünglich angenommen. „Die zwischenzeitliche Terminabweichung von rund sechs Wochen wird versucht zu reduzieren, jedoch nicht zu Lasten der Kosten und der Qualität“, so Zündel.

Laufender Betrieb

Die Außenfassade bietet in den Obergeschoßen ein Wechselspiel aus Holz und Glas. Die Untergeschosse sowie die im Inneren des Gebäudes liegenden Unterrichtsräume werden über zwei Innenhöfe belichtet. Das neue Gebäudeprojekt wird bei laufendem Betrieb der Mittelschule umgesetzt. Der Hauptbaukörper wird bis zur Fertigstellung der neuen Schule weiterhin schulisch genutzt. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird das Bestandsschulgebäude abgebrochen.

Dreifach-Turnhalle

Die beiden Untergeschosse beherbergen die Dreifach-Sporthalle mit Tribüne und Foyer, eine Kletterhalle über drei Geschoße, drei Werkräume mit 310 m² und Räume für die Haustechnik. Die beiden Untergeschosse sind über einen Seiteneingang vom Vorplatz her auch separat zugänglich. Die moderne Dreifachturnhalle weist eine Fläche von 45 x27 m auf und kann je nach Verwendung durch Trennwände in drei Hallen aufgeteilt werden.

Cluster

Die neue Schule wird über vier Lernlandschaften, sogenannte „Cluster“, verfügen, die jeweils aus vier Klassen, einem Gruppenraum und einem zentralen, diese Räume verbindenden offenen Kommunikationsraum bestehen. Die Lernlandschaften befinden sich im Erd- und Obergeschoß. Die künftigen Schwerpunkte der Mittelschule Egg sind Sport, Handwerk und Sprachen. Beim Schwerpunkt Sport steht eine intensive Zusammenarbeit mit verschiedenen örtlichen Sportvereinen im Fokus. Der kreativ-handwerkliche Bereich soll durch eine enge Kommunikation mit den Handwerkerzünften und dem Werkraum Bregenzerwald intensiviert werden.

Campusartige Lösung

Zum Vorplatz hin orientieren sich der Haupteingang mit Foyer, die öffentliche Bibliothek und der Musiksaal. Durch die Position des Baukörpers entsteht eine großzügige, campusartige Freiraumlösung zwischen Sozialzentrum, Kindergarten und Gymnasium. Die veranschlagten Gesamtbaukosten von 22,65 Millionen Euro werden von Land und Bund, der Standortgemeinde Egg sowie den Sprengelgemeinden finanziert.

Neuer Leiter

Nach 41 Dienstjahren an ein und derselben Schule tritt Direktor Engelbert Bereuter ab September seinen wohlverdienten Ruhestand an. Der Sibratsgfäller übernahm vor 18 Jahren die Leitung der Haupt- und Mittelschule Egg. Engelbert Bereuter war intensiv an der Planung der neuen Mittelschule mitbeteiligt. Seine Nachfolge tritt ab 1. September Thomas Koch an.