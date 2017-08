Neuauflage für das Nenzinger Mostfest

„Gsottne Grumpira mit Käs und Liptauer“, „Öpfelküachle“ und natürlich Most in süßer und vergorener Form sind auch beim diesjährigen Mostfest in Nenzing kulinarische Fixpunkte. Neu ist, dass der Fußballclub die Organisation des Festes übernimmt. Neu auch der Austragungsort: Die Sportanlagen beim Walgaubad. Und schließlich ebenfalls neu, dass das Mostfest mit einem Clubbing am Samstag-Abend startet, „DJ Creepy Brick“ und „DJ Young Tung“ sind dabei für die Musik verantwortlich. Am Sonntag, 27. August, beginnt um 10.30 Uhr der Frühschoppen mit den „Saminatalern“, ab 13 Uhr sorgen die „Grenzwärtigen“ musikalisch für Stimmung. Die Pfadfinder Thüringen sorgen mit ihrer Kinderbetreuung dafür, dass auch den kleinsten Besuchern nicht langweilig wird.