Neuauflage des Rechten-Kongresses in Linz am 30. September

Rechte Recken treffen einander wieder in Linz

Der rechte Kongress “Verteidiger Europas” in den Redoutensälen des Landes Oberösterreich hat im Oktober 2016 in Linz für heftige Proteste, Gegendemos und ein Großaufgebot der Polizei gesorgt. Wie die Tageszeitung “Österreich” am Samstag berichtete, soll das Event nun wiederholt werden. Die Veranstalter kündigen im Internet eine Neuaustragung des Kongresses für den 30. September an.