Neuauflage der beiden Titelfavoriten

Es fängt bei den Spielern und Fans schon wieder langsam an zu Kribbeln, es ist die Neuauflage des Vorjahresfinales und das Duell der beiden stärksten Teams der Liga.

Am Donnerstag treffen um 19 Uhr die beiden Ländle-Hochburgen in der HockeyArena aufeinander. Im Kampf um den österreichischen Meistertitel führt wohl auch heuer wieder kein Weg an den beiden Erzrivalen vorbei. Die Hausherren verspüren Zuhause mehr Druck und müssen vorlegen, wollen sie heuer den Dornbirnern die Titelverteidigung streitig machen. Bei den Gende-Boys rollt der Ball bislang in die wegweisende Richtung, jedoch ist das Derby stets nervenaufreibend und sorgt nicht nur unter den Fangemeinden für pure Spannung. Die letzten Begegnungen vielen meistens sehr knapp aus oder wurden im Nachsitzen entschieden.