Neu: Open Stage im Conrad Sohm

Aufgrund spärlicher Anmeldungen ist ein fairer und spannender Bewerb dieses Jahr leider nicht möglich. Trotzdem gibt es eine gute Nachricht: Anstelle des Finales, am 12. Mai, findet nun ein Abend mit einer Open Stage im Conrad Sohm statt. Alle angemeldeten Acts und DJs bekommen damit die Möglichkeit, im Sohm aufzutreten und sich dem Publikum zu präsentieren. Jede Band erhält 20 Minuten Spielzeit. Die Auftritte der DJs erfolgen später zur Aftershowparty. Es gibt auch heuer wieder coole Preise zu gewinnen: Unter anderem das Bandsparbuch der Raiba, welches unter allen auftretenden Acts verlost wird. Zusätzlich erhält jede Band einen Livemitschnitt zur eigenen Verwendung – zur Verfügung gestellt vom Tonzoo. Auch Booker vom Poolbar Festival, dem Szene Openair sowie dem Kultursommer Festival werden anwesend sein. Das Szene Openair hat auch fixe Slots für den Openstage-Abend reserviert! Am 12. Mai erhalten die Fans der Bands freien Eintritt via Friendshipticket. Für alle Teilnehmer wird es am Mittwoch, 25. April, um 19 Uhr, einen Talente-Stammtisch in der Mohren Kreativ Brauerei geben. Als Gesprächspartner mit dabei sind Philipp Lingg (HMBC), WANN & WO und das Organisationsteam des Talentewettbewerbs.

INFOS

Talente Open Stage im Conrad Sohm

WANN: 12. Mai

WO: Conrad Sohm

Facts:

Etwa 20 Minuten Spielzeit für jeden Act

Raiba-Bandsparbuch wird unter allen Teilnehmern verlost

Ein Livemitschnitt pro Band zur eigenen Verwendung zur Verfügung gestellt von TonZoo.

Booker vom Poolbar Festival, dem Szene Openair und dem Kultursommer Festival werden anwesend sein.

Slots für das Szene Openair

Freier Eintritt für Fans der Band via Friendshipticket.

Infos: ­www.conradsohm.com