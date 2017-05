Neu gestaltetes Weltmuseum Wien wird am 25. Oktober eröffnet

Das ehemalige Museum für Völkerkunde plant Event am Heldenplatz - © APA (Archiv)

Die finale Etappe hat begonnen: Am 25. Oktober wird das neu gestaltete Weltmuseum Wien seine Tore öffnen. Das ehemalige Museum für Völkerkunde, dessen Umbau der Bund mit 16,7 Mio. Euro unterstützt hat, plant dazu ein großes Event am Heldenplatz. Die künstlerische Leitung dafür übernimmt Andre Heller, wurde am Mittwoch mitgeteilt.