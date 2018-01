"Nette Familie Ludescher": Suche nach Briefempfänger mit Happy End

Einen Brief an die "sehr nette Familie Ludescher" aus Italien landete im falschen Briefkasten in Dornbirn. Über Facebook fand Isabella den richtigen Empfänger.

Am Montag wunderte sich Isabella über einen roten Briefumschlag in der Post. Als Empfänger war die “sehr nette Familie Ludescher” angegeben, dazu eine nicht existente Adresse in Dornbirn. Der Absender hinterließ seine italienische Adresse handschriftlich auf der Rückseite. “So beschloss ich, da das Briefkuvert von Hand geschrieben war, dass ich denn richtigen Empfänger ausfindig machen muss”, erklärt Isabella gegenüber VOL.AT.

brief-italien