Netflix-Remake von “Dinner for One” mit Serienstars

Netflix hat ein Remake des Silvesterklassikers “Dinner For One” veröffentlicht – mit Figuren aus bekannten Netflix-Serien wie Präsident Frank Underwood aus “House of Cards”, Drogenbaron Pablo Escobar aus “Narcos”, Einer-für-Alles-Anwalt Saul Goodman aus dem “Breaking Bad”-Spin off “Better Call Saul” und Insassin Crazy Eyes aus der Erfolgsserie “Orange Is The New Black”.

Entdeckt hat das gute Stück der Netz-Blog gigold.me und dabei gleich noch alle Ausstrahlungstermine des Klassikers im deutschen Fernsehen aufgelistet. Ab 15.25 Uhr sind Miss Sophie und ihr Butler James beinahe halbstündlich zu sehen. In ORF 1 heißt es 23.20 Uhr: "Same procedure as every year, James!"