Netflix hebt die Preise an

Der Internet-Videodienst passt seine Tarife an - © APA (AFP)

Der Internet-Videodienst Netflix erhöht seine Preise. Das kalifornische Unternehmen bestätigte am Donnerstag Medienberichte, wonach Kunden in den USA künftig etwa zehn Prozent mehr für das gängigste Abo-Modell zahlen müssen. Bei Börsianern kam das gut an, die Aktie legte um über fünf Prozent zu. Laut einem Online-Bericht des “Standard” werden auch in Österreich die Preise erhöht.