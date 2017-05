Netanyahu wirft Abbas Unterstützung von Terroristen vor

Schwere Vorwürfe von Israels Premier Netanyahu - © APA (AFP)

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat dem palästinensischen Präsident Mahmoud Abbas finanzielle Unterstützung von Terroristen vorgeworfen. “All diese heimtückischen Mörder bekommen ein monatliches Gehalt von der Palästinensischen Autonomiebehörde”, sagte Netanyahu am Montag bei einer Veranstaltung zum Soldatengedenktag. Abbas trifft am Mittwoch in Washington US-Präsident Donald Trump.