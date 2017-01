Netanyahu will Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem

Netanyahu rechnet mit weiteren Botschaftsumzügen - © APA (AFP)

Vor seinem Besuch in Washington hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu bei der US-Regierung erneut darauf gedrungen, die US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. “Die Botschaft der USA muss sich hier in Jerusalem befinden”, erklärte Netanyahu am Sonntag nach der wöchentlichen Kabinettssitzung.