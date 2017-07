Netanyahu will Todesstrafe für palästinensischen Attentäter

Netanyahu spricht sich für das Anwenden der Todesstrafe aus - © APA (AFP)

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat sich am Donnerstag für die Verhängung der Todesstrafe für Terroristen in besonderen Fällen ausgesprochen. Netanyahu besuchte die trauernden Angehörigen dreier Israelis, die vor einer Woche bei dem Anschlag eines Palästinensers in einer Siedlung im Westjordanland getötet worden waren.